.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنك الدولي يقدم للسودان 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي

  • الخط
البنك الدولي
البنك الدولي
اقتصاد السودان

البنك الدولي يقدم للسودان 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي

لمعالجة انعدام الأمن الغذائي

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال البنك الدولي في بيان، إنه وافق على تقديم 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لصالح "مشروع شبكة الأمان الطارئة" لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في السودان.

ويهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسعودية، والعديد من الدول الأخرى، إلى تزويد مليوني سوداني بتحويلات نقدية ومواد غذائية.

وكان البنك الدولي علق مدفوعاته للعمليات في السودان، في أعقاب انقلاب أكتوبر تشرين الأول، وقال إنه سيتم تحويل أموال المشروعات من خلال برنامج الأغذية العالمي مباشرة.

تجار: مصر تشتري 120 ألف طن قمح في محادثات مباشرة اقتصاد اقتصاد مصر تجار: مصر تشتري 120 ألف طن قمح في محادثات مباشرة

وقال المدير القُطري للبنك الدولي، عثمان ديون: "بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج".

وقدر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من هذا العام أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع، سيصل إلى 18 مليونا بحلول سبتمبر أيلول في السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتجاجات واسعة في العراق تطالب برد فعل قوي ضد تركيا بعد هجوم دهوك احتجاجات واسعة في العراق تطالب برد فعل قوي ضد تركيا بعد هجوم دهوك
اكتشف المزيد