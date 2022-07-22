البنك الدولي يقدم للسودان 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي

قال البنك الدولي في بيان، إنه وافق على تقديم 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لصالح "مشروع شبكة الأمان الطارئة" لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في السودان.

ويهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسعودية، والعديد من الدول الأخرى، إلى تزويد مليوني سوداني بتحويلات نقدية ومواد غذائية.

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وكان البنك الدولي علق مدفوعاته للعمليات في السودان، في أعقاب انقلاب أكتوبر تشرين الأول، وقال إنه سيتم تحويل أموال المشروعات من خلال برنامج الأغذية العالمي مباشرة.

وقال المدير القُطري للبنك الدولي، عثمان ديون: "بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج".

وقدر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من هذا العام أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع، سيصل إلى 18 مليونا بحلول سبتمبر أيلول في السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.