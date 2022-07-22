تجار: مصر تشتري 120 ألف طن قمح في محادثات مباشرة

قال تجار إنه يُعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اشترت 120 ألف طن قمح إضافية في مفاوضات مباشرة مع شركات تجارية يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد قيام الهيئة بشراء كمية سابقة بلغت 640 ألف طن قمح في محادثات مباشرة الأربعاء. وأوضح التجار أن صفقة الخميس، شملت قمحا من روسيا وفرنسا، ويُعتقد أن الكمية كلها تم شراؤها بمبلغ 402 و402.5 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن.

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وقالت الهيئة الأسبوع الماضي، إنها ألغت ممارسة دولية لشراء القمح للتسليم في 19 يوليو، موضحة أن الممارسة أُلغيت لأن الأسعار التي تلقتها كانت أعلى من الأسعار المتوقعة.

وكانت الممارسة غير معتادة في ظل عدم طرح قمح من الموردين التقليديين لمصر في منطقة البحر الأسود وأوروبا.

وبذلك لا يمكن الحصول على القمح إلا من الولايات المتحدة أو الأرجنتين أو أستراليا أو البرازيل أو كندا.

وقال تجار إنهم يعتقدون أن مصر تريد الحصول على بيان بأسعار القمح القادم من أصول مختلفة مقارنة بالقمح المعروض تقليديا في ممارساتها.

وكان القمح الأميركي هو المعروض فقط في ممارسة الثلاثاء الماضي.