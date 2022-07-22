ألمانيا
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني للعامين 2022 و2023
إثر استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% العام الحالي، من 2% كان الصندوق قد توقعها سابقا.
ويأتي هذا التخفيض، إثر استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة التي تضغط بدورها على الاقتصاد.
مادة اعلانية
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.8% في العام المقبل، محذرا من مشاكل سلاسل التوريد مع عودة الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين.
وكان البنك المركزي الألماني، أعلن الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد، سيتراجع 3% في عام 2023 إذا توقف الغاز الروسي.
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية