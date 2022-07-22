صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني للعامين 2022 و2023

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% العام الحالي، من 2% كان الصندوق قد توقعها سابقا.

ويأتي هذا التخفيض، إثر استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة التي تضغط بدورها على الاقتصاد.

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كما خفض الصندوق توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.8% في العام المقبل، محذرا من مشاكل سلاسل التوريد مع عودة الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين.

وكان البنك المركزي الألماني، أعلن الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد، سيتراجع 3% في عام 2023 إذا توقف الغاز الروسي.