مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب يرتفع إلى 7.2% خلال يونيو

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي في يونيو.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 10.6%، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9%، فيما ارتفع المؤشر 0.5% على أساس شهري.

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وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري.

وكان المصرف المركزي المغربي، توقع ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 5.3% هذا العام، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، مؤكداً في الوقت نفسه تراجع توقعات النمو إلى 1% فقط.