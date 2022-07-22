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ملاك "تشيلسي" الجدد يجمعون 800 مليون جنيه إسترليني من الديون 

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اقتصاد

ملاك "تشيلسي" الجدد يجمعون 800 مليون جنيه إسترليني من الديون

لاستثمارها في النادي

دبي - العربية.نت

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جمع المُلاك الجدد لنادي "تشيلسي" الإنجليزي، ما يقرب من 800 مليون جنيه إسترليني من الديون لاستثمارها في فريق كرة القدم.

وتشمل تفاصيل التمويل تسهيلا ائتمانيا دوّارا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لصحيفة "فايننشال تايمز".

يُذكر أن المستثمر الأميركي، تود بويلي، وشركة الاستثمار الخاصة Clearlake CapitalK كانا قد استحوذا على "تشيلسي" من، رومان أبراموفيتش، في 30 مايو الماضي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني، والتزما باستثمار 1.75 مليار جنيه إسترليني أخرى في النادي.

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