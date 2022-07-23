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هيئة الترفيه السعودية و"كفالة" يطلقان مبادرة دعم للمنشآت

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هيئة الترفيه السعودية
هيئة الترفيه السعودية
اقتصاد السعودية

هيئة الترفيه السعودية و"كفالة" يطلقان مبادرة دعم للمنشآت

يصل التمويل ضمن المبادرة 15 مليون ريال للمنشأة المتوسطة و5 ملايين للصغيرة

دبي - العربية.نت

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، مبادرة دعم منشآت الترفيه، لدعم وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة.

وتصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج (كفالة) ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، بنسبة تغطية تبلغ 90%، وذلك بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، ويكون ذلك عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.

وتسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من برامج مبادرة "دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه" بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.

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