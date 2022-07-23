.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"التجارة" تشهِّر بمواطن سعودي ومقيم سوري ارتكبا جريمة التستر

  • الخط
وزارة التجارة السعودية - الجديد 2021
وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

"التجارة" تشهِّر بمواطن سعودي ومقيم سوري ارتكبا جريمة التستر

الحكم بفرض غرامة مالية 60 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهما

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهرت وزارة التجارة السعودية، بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المواشي بمدينة الرياض.

وتعود تفاصيل القضية لقيام المتستر عليه بمزاولة تجارة شراء وبيع الأغنام وأعلافها، حيث اتضح تستر صاحب عمله عليه وتمكينه من العمل لحسابه الخاص، وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (سائق خاص) بمرتب 2500 ريال شهرياً وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية 60 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

"التجارة" السعودية تشن 4 آلاف جولة تفتيشية لضبط جرائم التستر خلال مارس اقتصاد سوق السعودية "التجارة" السعودية تشن 4 آلاف جولة تفتيشية لضبط جرائم التستر خلال مارس

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محمد عبده أول فنان عربي سعودي يغني في دار الأوبرا الفرنسية محمد عبده أول فنان عربي سعودي يغني في دار الأوبرا الفرنسية
اكتشف المزيد