أوكرانيا: تصدير مخزون الحبوب قد يستغرق "عامين" في حال عرقلة سير المواني

قال أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا يمكن أن تجني 10 مليارات دولار من خلال بيع 20 مليون طن من الحبوب المخزنة في صوامع الغلال، بالإضافة إلى 40 مليون طن من المحصول الجديد.

وأشار المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إلى أنه في حال رفع الحظر عن المواني الأوكرانية، فإن أوكرانيا يمكن أن تصدر 60 مليون طن من الحبوب في غضون 8 إلى 9 أشهر.

مادة اعلانية

وأضاف أن هجوم السبت الذي طال أوديسا يظهر أنه من المحتمل ألا يسير الأمر على هذا النحو، قائلاً إن الأمر سيستغرق من 20 إلى 24 شهرًا لتصدير 60 مليون طن من الحبوب إذا لم تعمل المواني.

وواصلت أوكرانيا جهودها، اليوم الأحد، لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانٍ أخرى على البحر الأسود، بعد هجوم صاروخي أثار شكوكاً بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق، يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

وتم الترحيب في وقت سابق باتفاق وقعته موسكو وكييف برعاية تركيا والأمم المتحدة، يسمح بخروج سفن الحبوب من مواني أوكرانيا، باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.