انطلاق ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني اليوم في جدة

تنظمُ وزارةُ الاستثمار السعودية ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني، اليوم الأحد، في جدة، بحضور رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.

وتَتَضَمَّنُ أعمالَ الملتقى جلساتٍ حواريةً لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعدين، والأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

مادة اعلانية

وسَيَتَخَلَّلُ الملتقى توقيعُ عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في عدد من المجالات الاستثمارية، كما ستُعقدُ اجتماعاتٌ ثنائيةٌ بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في المملكة وكازاخستان، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكرُ أنَّ إقامةَ الملتقى يأتي في إطار زيارة فخامة رئيس جمهورية كازاخستان للمملكة؛بهدف توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، حيث يرتبطُ البلدان بتعاون وثيق بالمجالات كافة من خلال علاقة وثيقة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.