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أكبر اقتصاد أوروبي على أعتاب الركود بعد تراجع ثقة الأعمال

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اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
أحد مصانع السيارات في ألمانيا
ألمانيا

أكبر اقتصاد أوروبي على أعتاب الركود بعد تراجع ثقة الأعمال

معهد إيفو: بسبب أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك

برلين - رويترز

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أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو، حيث دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك، أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.

وقال معهد إيفو، إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

كما شهدت قراءة يونيو الماضي، تراجعا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2 نقطة.

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وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز"، أن تبلغ قراءة يوليو 90.2 نقطة أيضا.

وتتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وكانت المعاهد الاقتصادية في ألمانيا، توقعت مؤخرا أن يؤدي وقف واردات الغاز الروسي إلى دفع ألمانيا إلى "ركود حاد" العام المقبل.

ويقدر خبراء أن الخسائر الاقتصادية لألمانيا من جراء وقف الغاز الروسي، قد تصل لنحو 3% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.

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