.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اكتمال الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك في السعودية

  • الخط
البنك المركزي السعودي ساما
البنك المركزي السعودي
اقتصاد السعودية

اكتمال الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك في السعودية

عبر برنامج "تنفيذ"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الاثنين، عن اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج "تنفيذ".

وقال المركزي السعودي في بيان، إن البرنامج يهدف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي السعودي والتكامل بينها، بشكل يساهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف البنك المركزي أنه يستهدف من خلال برنامج "تنفيذ" تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.

صادرات النفط السعودية تقفز 106% إلى 116 مليار ريال في مايو الماضي اقتصاد اقتصاد السعودية صادرات النفط السعودية تقفز 106% إلى 116 مليار ريال في مايو الماضي

ويأتي ذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حلاقة لـ"رمز طائفي".. واقعة مهينة من الحشد الشعبي تثير ضجة واسعة في العراق حلاقة لـ"رمز طائفي".. واقعة مهينة من الحشد الشعبي تثير ضجة واسعة في العراق
اكتشف المزيد