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محافظ المركزي النمساوي: "ECB" قد يضطر إلى القبول بركود اقتصادي معتدل 

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اقتصاد أوروبا

محافظ المركزي النمساوي: "ECB" قد يضطر إلى القبول بركود اقتصادي معتدل

لوقف ضغوط التضخم

دبي - العربية.نت

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قال محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، إن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يضطر إلى القبول بركود اقتصادي معتدل لوقف ضغوط التضخم.

وأضاف هولزمان أن قرار تشديد السياسة النقدية في اجتماع المركزي في سبتمبر المقبل سيعتمد على التطورات في التوقعات الاقتصادية.

وأوضح أن ذلك سيحدد ما إذا كانت الخطوة التالية هي زيادة أخرى بالفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر.

كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وذلك بمقدار نصف نقطة مئوية.

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