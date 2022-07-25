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واشنطن تسعى لتوسيع مشاركتها الاقتصادية مع آسيا

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الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي
اقتصاد

واشنطن تسعى لتوسيع مشاركتها الاقتصادية مع آسيا

تستضيف اجتماعاً افتراضياً لمسؤولي التجارة والاقتصاد في دول المحيطين الهندي والهادي

واشنطن - رويترز

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تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا افتراضيا يوم الثلاثاء لمسؤولين يمثلون 14 دولة انضمت إلى "الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي" مع سعي واشنطن لتوسيع مشاركتها مع آسيا.

ومن المقرر أن تستضيف الاجتماع الوزاري الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، وذلك حسب ما أعلن مكتباهما في بيان يوم الأحد.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، طرح "الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي" في مايو خلال زيارة لطوكيو بهدف استخدامه كوسيلة لرفع المعايير البيئية والعمالية وغيرها في جميع أنحاء آسيا.

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ويضم "الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي" بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وقال البيان إن الموضوعات المطروحة للنقاش في اجتماع الثلاثاء، تشمل التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والضرائب ومكافحة الفساد.

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