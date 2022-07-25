"المركزي" الإماراتي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 5.6% في 2022 

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ معدل التضخم الكلي 5.6% خلال العام الجاري.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمرير الارتفاع في أسعار النفط إلى الوقود، إلى جانب العناصر المتعلقة بالأغذية التي تشهد زيادات عالميا.

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وأضاف "المركزي" الإماراتي أن الضغوط التضخمية ستؤدي إلى ارتفاع الأجور والإيجارات.

في سياق متصل، أوضح البنك المركزي الإماراتي أن تأثير التضخم المستورد سيتراجع بفعل ارتباط الدرهم بالدولار بعد أن سجل الدولار ارتفاعا بنحو 10% مقابل سلة من العملات الدولية بالربع الأول من العام الجاري.

وبذلك تصبح واردات الإمارات أرخص، الأمر الذي يحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم في الإمارات.