.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المركزي" الإماراتي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 5.6% في 2022 

  • الخط
تضخم

"المركزي" الإماراتي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 5.6% في 2022

أرجعه إلى زيادة أسعار الوقود والأغذية عالمياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ معدل التضخم الكلي 5.6% خلال العام الجاري.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمرير الارتفاع في أسعار النفط إلى الوقود، إلى جانب العناصر المتعلقة بالأغذية التي تشهد زيادات عالميا.

وأضاف "المركزي" الإماراتي أن الضغوط التضخمية ستؤدي إلى ارتفاع الأجور والإيجارات.

رواتب الأميركيين تتآكل بسبب التضخم.. الحد الأدنى للأجور يراوح مكانه منذ 13 عاماً قصص اقتصادية تضخم رواتب الأميركيين تتآكل بسبب التضخم.. الحد الأدنى للأجور يراوح مكانه منذ 13 عاماً

في سياق متصل، أوضح البنك المركزي الإماراتي أن تأثير التضخم المستورد سيتراجع بفعل ارتباط الدرهم بالدولار بعد أن سجل الدولار ارتفاعا بنحو 10% مقابل سلة من العملات الدولية بالربع الأول من العام الجاري.

وبذلك تصبح واردات الإمارات أرخص، الأمر الذي يحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم في الإمارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القيروان الأكثر تهميشا في تونس مع ارتفاع نسب البطالة والفقر القيروان الأكثر تهميشا في تونس مع ارتفاع نسب البطالة والفقر
اكتشف المزيد