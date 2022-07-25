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4 دول عربية تعتمد 12 مشروعا بـ3.4 مليار دولار ضمن شراكة تكاملية

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اقتصاد

4 دول عربية تعتمد 12 مشروعا بـ3.4 مليار دولار ضمن شراكة تكاملية

الإمارات: ملتزمون باتفاق الشراكة عبر صندوق ستديره "القابضة ADQ" بـ10 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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انطلقت في القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين كل من الأردن والإمارات ومصر.

وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية.

واعتمدت اللجنة 12 مشروعاً في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار.

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وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان الجابر التزام الإمارات بالشراكة من خلال الصندوق الذي ستديره شركة "القابضة ADQ " بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة.

وأضاف الجابر: "لقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمسة الأساسية وقائمة المشاريع العشرة الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها".

وأعدت اللجنة قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى. مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

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