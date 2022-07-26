أوكرانيا: صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهريا في المستقبل القريب بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا، ويهدف لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وأبلغ تاراس فيسوتسكي التلفزيون الأوكراني، أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا كل شهر بدءا من حوالي 1.5 مليون طن في أغسطس المقبل.

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ويستهدف الاتفاق الذي تم توقيعه من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، إعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب.

ويسري الاتفاق لمدة 120 يوما، ويستهدف صادرات شهرية تبلغ 5 ملايين طن.

ويهدف الاتفاق إلى المساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئيا.

ويقول برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من "الجوع الشديد" بسبب تبعات الحرب.