الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى بأكثر من أسبوعين أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي انخفاضا حاداً إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار واليورو في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ظلت فيه السوق متحسبة لأي أنباء عن تدخلات محتملة بشأن العملة أو تعديلات في القوانين المالية الروسية.

وتراجع الروبل 1.9% ليسجل 59.21 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 يوليو/ تموز. وخسر 1.6% ليسجل 60.14 مقابل اليورو متجاوزا هذا الحد لأول مرة منذ 11 يوليو/ تموز.

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وجرت تعاملات متقلبة على الروبل في الجلسات القليلة الماضية. وخفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية إلى 8%، مما فاق التوقعات. وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكماش الاقتصادي لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الروسية. فقد انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو (آر.تي.إس) المقوم بالدولار 0.1% إلى 1154.9 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مويكس المقوم بالروبل 2.1% إلى 2172.6 نقطة.