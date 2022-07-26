توقيع اتفاقية بـ50 مليون دولار لتصنيع مكونات المطاط الصناعي في ينبع
من المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول الربع الأول من عام 2024
وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية، اتفاقية مع شركة ميتشل رابر العربية بقيمة 50 مليون دولار لتخصيص أرض لإنشاء منشأة لتصنيع مكونات المطاط الصناعي في ينبع.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ستيفن لوتينشلاغر، في بيان، أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن 13 عقداً وقّعتها شركات أميركية خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للمملكة العربية السعودية مؤخراً.
وأفاد لوتينشلاغر، أنه بحسب الاتفاقية ستقوم المنشأة بتصنيع مركبات ومنتجات المطاط مثل الإطارات وأحزمة النقل والخراطيم والربلات والأختام لمجموعة متنوعة من الصناعات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول الربع الأول من عام 2024، مبيناً أن الاتفاقية ستضيف مباشرة أكثر من 250 وظيفة في الإدارة والهندسة والتقنية وأدوار الإنتاج للمواطنين السعوديين.
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