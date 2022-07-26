لبنان
رويترز: مجلس النواب اللبناني يقر تعديلات على قانون السرية المصرفية
في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي
مرر البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء تعديلات طال انتظارها على قانون للسرية المصرفية، وفقا لشاهد من رويترز، في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء في أبريل/نيسان يتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
"الخليج للتأمين" الكويتية توقع عقداً بقيمة 355 مليون دينارلتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين شركات
-
توقيع اتفاقية بـ50 مليون دولار لتصنيع مكونات المطاط الصناعي في ينبعمن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول الربع الأول من عام 2024 اقتصاد
-
السعودية تسعى لجعل "تداول" ضمن الأسواق الثلاث الأكبر في العالمتتجاوز قيمتها السوقية حالياً 11 تريليون ريال قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية