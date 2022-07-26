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رويترز: مجلس النواب اللبناني يقر تعديلات على قانون السرية المصرفية

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مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني
لبنان

رويترز: مجلس النواب اللبناني يقر تعديلات على قانون السرية المصرفية

في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي

دبي - العربية.نت

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مرر البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء تعديلات طال انتظارها على قانون للسرية المصرفية، وفقا لشاهد من رويترز، في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.

ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء في أبريل/نيسان يتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية.

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