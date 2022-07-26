صندوق النقد
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
إثر التباطؤ الأميركي والصيني
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة على وقع ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الشديد في الولايات المتحدة والصين، محذّرا الثلاثاء من أن الوضع قد يتدهور.
وخفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن "توقعات الاقتصاد العالمي" تقديرات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2%، أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات أبريل بينما حذّر من ازدياد احتمالات الركود.
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