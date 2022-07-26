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"غولدمان ساكس" يحذر من تراجع حاد في سعر خام الحديد.. لهذا السبب!

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تراجع الأرباح الفصلية لبنك غولدمان ساكس 47% إلى 2.8 مليار دولار
غولدمان ساكس
اقتصاد

"غولدمان ساكس" يحذر من تراجع حاد في سعر خام الحديد.. لهذا السبب!

فائض المعروض قد يصل إلى 67 مليون طن خلال النصف الثاني من 2022

دبي - العربية.نت

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اعتبر بنك غولدمان ساكس، أن الأزمة التي تجتاح قطاع العقارات في الصين ستساعد على تراجع أسعار خام الحديد وظهور فائض كبير خلال النصف الثاني من العام ودفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل حاد.

ويتوقع البنك تحقيق فوائض تزيد على 67 مليون طن من معادن صناعة الصلب لبقية عام 2022، بعد عجز قدره 56 مليون طن في النصف الأول، مما يعكس كلاً من الضعف في قطاع العقارات الصينية والتباطؤ الحاد في الطلب على الصلب خارج الصين.

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وخفض "غولدمان ساكس" أهدافه للسعر لثلاثة أشهر وستة أشهر إلى 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن.

وقال البنك إن قطاع العقارات في الصين يولد ما يقرب من ثلث طلب الصين على الصلب والحديد الخام، والذي يمثل بدوره ما يقرب من ربع الطلب العالمي المحمول بحرا.

وارتفع خام الحديد في سنغافورة بنسبة 4% تقريباً يوم الثلاثاء قبل تقليص المكاسب للتداول عند 109.05 دولاراً للطن، بعد تحرك الحكومة لإنشاء صندوق عقاري لدعم المطورين.

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