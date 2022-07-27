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أسعار القمح الهندي تقفز لمستويات قياسية تحد من اتفاقيات التصدير

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أحد موانئ تصدير القمح في الهند (رويترز)
أحد مواني تصدير القمح في الهند (رويترز)
اقتصاد

أسعار القمح الهندي تقفز لمستويات قياسية تحد من اتفاقيات التصدير

مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لموجة حارة أضرت بالمحصول

مومباي - رويترز

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قفزت أسعار القمح الهندي إلى مستويات قياسية، على الرغم من حظر الصادرات، مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لموجة حارة أضرت بالمحصول.

وخفض ارتفاع الأسعار فرص أن تقدم الهند كميات كبيرة من القمح بموجب اتفاقيات حكومية ثنائية لدول تعاني لتأمين الشحنات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وارتفع سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 23547 روبية للطن، اليوم الأربعاء، بزيادة 12% عن مستوياته التي بلغها بعد أن حظرت الحكومة الصادرات بشكل مفاجئ يوم 14 مايو الماضي.

وحصدت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، 109.59 مليون طن في عام 2021.

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وتشير تقديرات الحكومة إلى إنتاج أقل هذا العام بسبب موجة طقس حارة في مارس وأبريل.

وقال متعامل لدى شركة تجارية دولية مقرها نيودلهي إنه لن يكون لدى الحكومة مخزونات تسمح لها بالتدخل في السوق العالمية حتى تتاح إمدادات الموسم المقبل في مارس 2023.

وأضاف: "الإمدادات شحيحة، وقد تسمح الهند بتصدير كميات قليلة لسريلانكا ونيبال، لكن من المستبعد أن تصدر شحنات كبيرة عبر اتفاقيات حكومية ثنائية".

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