إخلاء مصنعين وقرية مع اندلاع حريق غابات في جنوب غربي فرنسا
تنتشر الحرائق على مساحة 750 هكتارا في يوم واحد
قالت السلطات المحلية إن حريق غابات شب على امتداد نهر آرديش في جنوب غربي فرنسا لينتشر في مساحة 750 هكتارا في يوم واحد، مما تسبب في عمليات إجلاء.
ومنذ اندلاع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أخلت السلطات مصنعين في بلدة لافيليديو الصغيرة بالإضافة إلى ملجأ للحيوانات ومواقع تخييم. وتُخلى حاليا قرية فوج.
وقال جيرار سوكليس رئيس بلدية لافيليديو لتلفزيون (بي.إف.إم) "اندلع الحريق بين الساعة 8.30 و 8.45 واتسع نطاقه بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية"، ويعمل 450 من رجال الإطفاء على إخماد الحريق وإجلاء المعرضين للخطر.
وكانت حرائق غابات اندلعت هذا الشهر في أكثر من 20 ألف هكتار في منطقة جيروند الجنوبية الغربية، حيث شهدت فرنسا وبقية أوروبا درجات حرارة قياسية الارتفاع.
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