العراق يستهدف شراء 1.5 مليون طن من القمح
دعماً للمخزون الاستراتيجي ولسد حاجة البلاد خلال الأشهر الأولى من 2023
أعلنت وزارة التجارة العراقية، استهدافها التعاقد مع شركات عالمية لشراء 1.5 مليون طن من القمح دعما للمخزون الاستراتيجي ولسد حاجة البلاد خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء، بأن الوزارة التي تسلمت مخصصات شراء القمح البالغة 200 مليون دولار، تتوقع التعاقد على كمية أولية تبلغ 400 ألف طن من القمح، فيما سيتم شراء بقية الكميات تباعا.
وأوضحت الوزارة أن احتياطيات البلاد من القمح تكفي لتغطية احتياجاته حتى نهاية العام الحالي، وذلك بعد شراء 2.2 مليون طن من القمح المحلي.
وتعتزم الوزارة التي وقعت مذكرات تفاهم مع أستراليا وكندا والولايات المتحدة، شراء القمح من خلال عمليات الشراء المباشر أو المناقصات.
يشار إلى أن العراق مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، ويحتاج إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن سنويا لإمداد برنامجه لدعم الغذاء.
وعادة ما يُخلط القمح المحلي مع إمدادات من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتعويض أي نقص في الإنتاج المحلي.
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