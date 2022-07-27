.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق يستهدف شراء 1.5 مليون طن من القمح

  • الخط
توقعات سلبية على الأمن الغذائي العالمي بعد تعليق الهند صادراتها من القمح
قمح
اقتصاد العراق

العراق يستهدف شراء 1.5 مليون طن من القمح

دعماً للمخزون الاستراتيجي ولسد حاجة البلاد خلال الأشهر الأولى من 2023

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة التجارة العراقية، استهدافها التعاقد مع شركات عالمية لشراء 1.5 مليون طن من القمح دعما للمخزون الاستراتيجي ولسد حاجة البلاد خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء، بأن الوزارة التي تسلمت مخصصات شراء القمح البالغة 200 مليون دولار، تتوقع التعاقد على كمية أولية تبلغ 400 ألف طن من القمح، فيما سيتم شراء بقية الكميات تباعا.

وأوضحت الوزارة أن احتياطيات البلاد من القمح تكفي لتغطية احتياجاته حتى نهاية العام الحالي، وذلك بعد شراء 2.2 مليون طن من القمح المحلي.

صندوق النقد يحدد مطالبه من الحكومة المصرية قبل القرض الجديد اقتصاد اقتصاد مصر صندوق النقد يحدد مطالبه من الحكومة المصرية قبل القرض الجديد

وتعتزم الوزارة التي وقعت مذكرات تفاهم مع أستراليا وكندا والولايات المتحدة، شراء القمح من خلال عمليات الشراء المباشر أو المناقصات.

يشار إلى أن العراق مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، ويحتاج إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن سنويا لإمداد برنامجه لدعم الغذاء.

وعادة ما يُخلط القمح المحلي مع إمدادات من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتعويض أي نقص في الإنتاج المحلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات من تعطل أحد أهم معابر أوروبا في ذروة العطلة الصيفية.. لماذا؟ تحذيرات من تعطل أحد أهم معابر أوروبا في ذروة العطلة الصيفية.. لماذا؟
اكتشف المزيد