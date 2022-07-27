شركات سعودية ويونانية توقع 21 اتفاقية استثمارية في قطاعات حيوية

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع مجموعة من الشركات السعودية واليونانية 21 اتفاقية استثمارية وتعاونية في عدة مجالات وقطاعات حيوية، على هامش زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إلى "اليونان".

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان في زيارة رسمية هي الأولى على مستوى القيادة السعودية.

مادة اعلانية

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان، توقيع مذكرات واتفاقيات تعاون شملت مجالات علمية وتكنولوجية.

وتأتي الزيارة بعد التطور الذي شهدته العلاقات السعودية اليونانية مؤخراً، والذي تمثل في رفع سقف التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

ووقعت الرياض وأثينا أيضا مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية.