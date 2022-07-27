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شركات سعودية ويونانية توقع 21 اتفاقية استثمارية في قطاعات حيوية

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التنسيق العسكري والتعاون التكنولوجي على جدول زيارة الأمير محمد بن سلمان لليونان
الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته في اليونان
اقتصاد السعودية

شركات سعودية ويونانية توقع 21 اتفاقية استثمارية في قطاعات حيوية

على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى "اليونان"

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع مجموعة من الشركات السعودية واليونانية 21 اتفاقية استثمارية وتعاونية في عدة مجالات وقطاعات حيوية، على هامش زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إلى "اليونان".

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان في زيارة رسمية هي الأولى على مستوى القيادة السعودية.

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان، توقيع مذكرات واتفاقيات تعاون شملت مجالات علمية وتكنولوجية.

اتفاقيات سعودية يونانية
اتفاقيات سعودية يونانية

وتأتي الزيارة بعد التطور الذي شهدته العلاقات السعودية اليونانية مؤخراً، والذي تمثل في رفع سقف التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

ووقعت الرياض وأثينا أيضا مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية.

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