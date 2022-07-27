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العجز الأميركي في تجارة السلع ينخفض بشكل حاد في يونيو

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ميناء كاليفورنيا (رويترز)
ميناء كاليفورنيا (رويترز)
اقتصاد أميركا

العجز الأميركي في تجارة السلع ينخفض بشكل حاد في يونيو

وسط زيادة في الصادرات

واشنطن - رويترز

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تراجع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل حاد في يونيو، وسط زيادة في الصادرات، وهو ما قد يهدئ من المخاوف المتعلقة باحتمال أن يكون الاقتصاد قد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز في تجارة السلع هبط 5.6% إلى 98.2 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت صادرات السلع 4.4 مليار دولار إلى 181.5 مليار دولار، فيما انخفضت واردات السلع 1.5 مليار دولار إلى 279.7 مليار دولار.

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ومن المرجح أن تساعد المساهمة المتوقعة لتراجع العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي، في تعويض الهبوط المتوقع في المخزونات.

ويُعتقد أن تباطؤ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير أدى إلى إثناء الشركات عن الحفاظ على نفس الوتيرة القوية من مراكمة المخزونات كما في الربع الأول.

وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسبعة فصول متتالية. كما ذكرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الجملة ارتفعت 1.9% في يونيو، بينما زادت مخزونات التجزئة 2%.

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