اقتصاد أوروبا
"غولدمان ساكس" يرجح دخول منطقة اليورو في حالة انكماش
توقع استمرار انكماش اقتصاد المنطقة حتى نهاية العام الحالي
قال بنك "غولدمان ساكس"، إن منطقة اليورو قد تكون دخلت بالفعل في حالة انكماش.
وأوضح أن انكماش اقتصاد المنطقة سيستمر حتى نهاية العام الحالي، وتوقع انكماشاً بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث، و0.2٪ في الربع الأخير، على أن يعود الاقتصاد للنمو في العام المقبل.
مادة اعلانية
وعزا البنك الانكماش إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة من روسيا، وضعف زخم النمو العالمي، والخلافات السياسية في إيطاليا.
وحذر البنك من مخاطر اشتداد وتيرة الركود في حال تفاقم أزمة إمدادات الغاز، وتعرض الاقتصاد الأميركي للركود.
اقرأ أيضاً
-
أكبر اقتصاد أوروبي على أعتاب الركود بعد تراجع ثقة الأعمالمعهد إيفو: بسبب أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك اقتصاد
-
الفيدرالي الأميركي بين التضخم والركود.. هل ينجح "الهبوط الناعم"؟زيادة جديدة مرتقبة في معدلات الفائدة التي تراوح حالياً بين 1.50 و1.75% اقتصاد
-
وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي يتباطأ والركود ليس حتميايلين: هناك مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية