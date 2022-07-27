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"غولدمان ساكس" يرجح دخول منطقة اليورو في حالة انكماش

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اقتصاد أوروبا

"غولدمان ساكس" يرجح دخول منطقة اليورو في حالة انكماش

توقع استمرار انكماش اقتصاد المنطقة حتى نهاية العام الحالي

دبي - العربية.نت

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قال بنك "غولدمان ساكس"، إن منطقة اليورو قد تكون دخلت بالفعل في حالة انكماش.

وأوضح أن انكماش اقتصاد المنطقة سيستمر حتى نهاية العام الحالي، وتوقع انكماشاً بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث، و0.2٪ في الربع الأخير، على أن يعود الاقتصاد للنمو في العام المقبل.

وعزا البنك الانكماش إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة من روسيا، وضعف زخم النمو العالمي، والخلافات السياسية في إيطاليا.

وحذر البنك من مخاطر اشتداد وتيرة الركود في حال تفاقم أزمة إمدادات الغاز، وتعرض الاقتصاد الأميركي للركود.

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