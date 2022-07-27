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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يشهدان توقيع اتفاقيات علمية وتكنولوجية 

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اقتصاد السعودية

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يشهدان توقيع اتفاقيات علمية وتكنولوجية

رفع سقف التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين

دبي - العربية.نت

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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان في زيارة رسمية هي الأولى على مستوى القيادة السعودية.

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان، توقيع مذكرات واتفاقيات تعاون شملت مجالات علمية وتكنولوجية.

وتأتي الزيارة بعد التطور الذي شهدته العلاقات السعودية اليونانية مؤخراً، والذي تمثل في رفع سقف التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

ووقعت الرياض وأثينا أيضا مذكرات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية.

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