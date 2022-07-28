ارتفاع التضخم في ألمانيا بعد تراجع إمدادات الغاز الروسية

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو تموز، بعدما أثار تراجع تدفقات الغاز بشكل أكبر من روسيا المخاوف من ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، مستندا إلى بيانات أولية، إن أسعار المستهلكين في ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 8.5% على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 8.2% في يونيو/حزيران.

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وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة سنوية للأسعار بلغت 8.1 %، في يوليو/تموز. وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 35.7%، في يوليو/تموز مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف أن ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 14.8% أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير.

وأظهرت البيانات أنه وفقا للقراءة غير المنسقة، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا على أساس سنوي انخفاضا طفيفا في يوليو/تموز إلى 7.5%، مقارنة مع 7.6%، في الشهر السابق.

واستنادا إلى مسح كشف تراجع عدد الشركات الألمانية التي تعتزم زيادة الأسعار في يوليو تموز للشهر الثالث على التوالي، قال معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية في وقت سابق اليوم إن التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا ربما بلغ ذروته.