ارتفاع الطلب على الذهب عالميًا 12% في النصف الأول من 2022

كشف التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على الذهب بلغ 2189 طنًا خلال الأشهر الـ6 المنتهية في يونيو 2022، بارتفاع 12% عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر التقرير أن الطلب على الذهب عالميًا سجل نموًا خلال النصف الأول من 2022، رغم الهبوط الذي شهدته معدلات الاستهلاك في الربع الثاني.

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وبلغ إجمالي الطلب على الذهب من جانب المستهلكين 928 طنًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 2% على أساس سنوي، ليكون أقل 12% من مستويات ما قبل الوباء خلال عام 2019.

وأثر الانخفاض بنسبة 6% في سعر الذهب خلال الربع الثاني على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات خارجية بمقدار 39 طناً. بلغ إجمالي التدفقات الصافية في النصف الأول 234 طناً ، مقارنة بـ 127 طناً من التدفقات الخارجة في النصف الأول من عام 2021. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي انخفاض الربع الثاني إلى وضع نغمة أضعف لصناديق الاستثمار المتداولة في النصف الثاني، بالنظر إلى احتمالية تراجع توقعات التضخم وسط استمرار ارتفاع الأسعار.

ظل الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية مستقراً على أساس سنوي عند 245 طناً في الربع الأول. جاء نمو الطلب بشكل خاص من الهند والشرق الأوسط وتركيا، مما ساعد على موازنة الضعف في الطلب الصيني الذي كان مدفوعًا جزئيًا بالإغلاقات المتواصلة مع تفشي فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض بنسبة 12%، على أساس سنوي في الطلب العالمي إلى 526 طناً في النصف الأول.

في قطاع المجوهرات ، ارتفع الطلب على الذهب في الربع الثاني بنسبة 4%، على أساس سنوي إلى 453 طناً ، مدعوماً بتعافي الطلب الهندي ، بزيادة 49 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ويوازن الأداء القوي في الهند انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 29 % في الصين ، حيث تأثر السوق بفعل عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي وتقييد الإنفاق الاستهلاكي.

كانت البنوك المركزية مشتريًا صافًا في الربع الثاني، وبلغ صافي المشتريات 270 طناً في النصف الأول ، متماشياً مع نتائج استطلاع البنك المركزي الأخير ، حيث قال 25 % من المشاركين إنهم يعتزمون زيادة احتياطياتهم من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.