المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

قال البنك المركزي الأردني في بيان، اليوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس بعد خطوة مماثلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في ظل ارتباط عملة البلاد بالدولار.

كانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قررت، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، في زيادة للمرة الرابعة خلال هذا العام.

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وقال الفيدرالي إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعًا للغاية".

وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو غير عادي" قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.