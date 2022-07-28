انكماش الاقتصاد الروسي 4% في الربع الثاني على أساس سنوي 

قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن اقتصاد البلاد، تراجع 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بعد نمو بلغ 3.5% في الربع الأول.

ومن المتوقع أن الربع الأول، كان الأخير في نمو قوي قبل أن يتلقى الاقتصاد الروسي ضربة من عقوبات شاملة عقب قرار موسكو إرسال قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

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وأضافت الوزارة، أن تراجع الاقتصاد تعمق إلى 4.9% على أساس سنوي في يونيو، بعد هبوط بلغ 4.3% في مايو.

وكانت وزارة الاقتصاد الروسية، توقعت أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، خلال 2022، في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات، وفق "رويترز".

وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10% هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.

وكان صندوق النقد الدولي، حذر من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام، وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل نتيجة انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.