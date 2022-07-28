صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبحث فرص استثمار في ألبانيا بـ 300 مليون دولار

قال رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقوم بالبحث عن فرص استثمارية في البانيا بمبلغ يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار.

وعبر خلال اجتماع موسع مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في العاصمة اليونانية أثينا أمس الأربعاء، عن تقديره لقرار المملكة تقديم دعم للجمهورية الألبانية بمبلغ 50 مليون دولار.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتناول الاجتماع سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية، وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.