محافظ بنك الكويت المركزي السابق ينضم إلى "ماكينزي"

انضم محافظ بنك الكويت المركزي السابق الدكتور محمد الهاشل إلى كبار مستشاري شركة "ماكينزي للاستشارات".

وقاد الهاشل بنك الكويت المركزي في الفترة من 2012 لغاية 2022، وطلب عدم التجديد عند انتهاء ولايته في مارس الماضي. وتمكن خلال قيادته البنك المركزي من معالجة عديد من الملفات والاستحقاقات الهامة على مستوى تطوير وتنمية الصناعة المصرفية والمالية.

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يذكر أن ماكينزي تأسست عام 1926، وهي تعد من أبرز الشركات الاستشارية عالمياً في مجالات الإدارة والتطوير، حيث تقدم استشارتها على المستويين الاستراتيجي والفني للمنظمات والحكومات والشركات العالمية الكبرى العاملة في شتى القطاعات، مثل التمويل والاستثمار، والصناعات الإلكترونية، والنفط والغاز، والتعليم، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، وذلك عبر طاقمها المؤلف من أكثر من 30 ألف موظف في مكاتبها المنتشرة في 130 مدينة حول العالم.