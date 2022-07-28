مصرف لبنان المركزي يمدد بيع الدولار دون سقف حتى نهاية أغسطس

قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أغسطس/آب.
وبدأ تدخل المصرف المركزي في سوق العملات عبر صيرفة في يناير/كانون الثاني، وأدى في البداية إلى ارتفاع قيمة الليرة إلى حوالي 23 ألف ليرة للدولار، صعودا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 34 ألفا.
مادة اعلانية
وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلى نحو 30 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية في يوليو/تموز.
اقرأ أيضاً
-
أرباح "أنابيب الشرق" ترتفع 190% إلى 6.2 مليون ريال في 3 أشهربسبب زيادة حجم المبيعات ومتوسط أسعار البيع مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة قدرها 38% شركات
-
هذه العوامل تؤشر لاستمرار أزمة الطاقة العالميةيرى جمال العبيريد، أمين عام اتحاد الكيميائيين الخليجي، أن لا بوادر تلوح في الأفق لانفراج في أزمة الطاقة عالمياً.وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن ما ... جرس الإغلاق
-
ارتفاع التضخم في ألمانيا بعد تراجع إمدادات الغاز الروسيةارتفعت 8.5% على أساس سنوي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية