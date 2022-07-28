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مصرف لبنان المركزي يمدد بيع الدولار دون سقف حتى نهاية أغسطس

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مصرف لبنان والقطاع المصرفي
مصرف لبنان
لبنان

مصرف لبنان المركزي يمدد بيع الدولار دون سقف حتى نهاية أغسطس

بيروت - رويترز

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قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أغسطس/آب.

وبدأ تدخل المصرف المركزي في سوق العملات عبر صيرفة في يناير/كانون الثاني، وأدى في البداية إلى ارتفاع قيمة الليرة إلى حوالي 23 ألف ليرة للدولار، صعودا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 34 ألفا.

وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلى نحو 30 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية في يوليو/تموز.

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