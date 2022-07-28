واردات مصر من القمح تتراجع للشهر الرابع على التوالي.. انخفضت 30% في إبريل

واصلت واردات مصر من القمح تراجعها خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات من القمح بلغت نحو 235.4 مليون دولار في أبريل الماضي، بينما كانت 336.5 مليون دولار في أبريل من عام 2021، بتراجع بلغ 101.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 30%.

ويعتبر هذا الشهر، هو الرابع على التوالي الذي تسجل فيه واردات مصر من القمح تراجعها منذ بداية العام 2022.

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وسجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 317 مليون دولار في مارس 2021، بتراجع بلغت قيمته أكثر من 6.1 ملايين دولار وبنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 1.9%.

فيما سجلت خلال فبراير 2022، نحو 175.9 مليون دولار خلال شهر، مقابل 341.1 مليون دولار في فبراير من العام الماضي، بتراجع 165.1مليون دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات شهر يناير الماضي نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار في يناير 2021، بتراجع بلغ نحو 42.6%.

وإجمالا تراجعت الواردات المصرية بشكل طفيف، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 6.64 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2021، بتراجع بلغ 18 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 2.7%.