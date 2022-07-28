ألمانيا
وزير الاقتصاد الألماني: الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة
وزير الاقتصاد الألماني: نواجه أكبر أزمة طاقة بسبب التبعية لروسيا منذ سنوات طويلة
وزير الاقتصاد الألماني: الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة
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