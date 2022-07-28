وزير الاقتصاد الألماني: الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة

رئيس "الدار" للعربية: لدينا خطط طموحة للتوسع في مصر وندرس العديد من الفرص

مبيعات المشاريع القائمة للشركة في النصف الأول بلغت 5.3 مليار درهم، 5 مليارات منها بالإمارات والباقي في مصر