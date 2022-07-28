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وزير الاقتصاد الألماني: الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة

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وزير الاقتصاد ألمانيا: رفعنا مستوى التأهب بشأن نقص إمدادات الغاز
أنابيب للطاقة في ألمانيا
ألمانيا

وزير الاقتصاد الألماني: الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وزير الاقتصاد الألماني: نواجه أكبر أزمة طاقة بسبب التبعية لروسيا منذ سنوات طويلة

وزير الاقتصاد الألماني: الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة

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