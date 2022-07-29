العجز التجاري التركي يقفز 185% إلى 8.167 مليار دولار في يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 184.5% على أساس سنوي إلى 8.167 مليار دولار في يونيو، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7%.

وأوضحت البيانات، أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 18.7% إلى 23.428 مليار دولار، وفقا لـ" رويترز".

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وتهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

وأشارت البيانات، إلى أن العجز في النصف الأول من العام، ارتفع 142.7% إلى 51.40 مليار دولار.

وكان أكاديمي تركي بارز، رجح تعرض بلاده لانهيار اقتصادي سريع مثلما حصل في سريلانكا، مستنداً بتوقعاته هذه إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر سبق أن حذّر منه محليون آخرون في تركيا التي تعاني أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية أكثر فأكثر.

ولم يستبعد البروفيسور التركي وعالم الاقتصاد كوركوت بوراتاف، حصول انهيار اقتصادي في تركيا مشابه لما حصل في سريلانكا، لاسيما أن العملة المحلية تتراجع مجدداً أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي سيستمر لبضعة أشهر أخرى، بحسب البروفيسور التركي.

وتوقع بوراتاف أن تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي لتتجاوز عتبة الـ 25 ليرة أمام الدولار الواحد في الأشهر المقبلة رغم توقعاته بتسجيل تعويض جزئي في عجز التجارة الخارجية بفضل عائدات السياحة في فصل الصيف.