الإدارة الأميركية تتوصل إلى صفقة مع "مودرنا" للحصول على لقاح "أوميكرون"

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة موديرنا لشراء 66 مليون جرعة من الجيل التالي للشركة من لقاح "كوفيد-19، الذي يستهدف متحور أوميكرون القابل للانتقال بدرجة كبيرة، وهو كمية تكفي هذا الشتاء لكل من يريدون جرعة معززة محدثة.

ويأتي طلب الحقنة ثنائية التكافؤ في أعقاب الإعلان الشهر الماضي عن حصول الحكومة الفيدرالية على 105 ملايين جرعة من لقاح مماثل من شركة الأدوية المنافسة "فايزر".

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ومن المقرر تسليم كلا الطلبين في الخريف والشتاء، بافتراض أن المنظمين يوقعون على فعالية اللقاحين، حسبما أفادت "أسوشيتد برس".

وكانت سلالة أوميكرون هي السائدة في الولايات المتحدة منذ ديسمبر، حيث تسبب المتغير "بي إيه.5" في موجة هائلة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد، حتى أصابت الرئيس جو بايدن.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، الأميركي، إكزافييه بيسيرا، في بيان: "يجب أن نظل يقظين في معركتنا ضد (كوفيد-19) ومواصلة توسيع وصول الأميركيين إلى أفضل اللقاحات والعلاجات".

وأضاف: "بينما نتطلع إلى فصلي الخريف والشتاء، فإننا نفعل ذلك بالضبط - ضمان حصول الأميركيين على الأدوات التي يحتاجون إليها للبقاء بأمان والمساعدة في الحفاظ على تقدم أمتنا".

وقالت إدارة بايدن، إن أوامر الولايات المتحدة مع شركتي فايزر ومودرنا، تتضمن خيارات لشراء 300 مليون جرعة لكل منهما، لكن الوصول إلى هذا المجموع سيتطلب مزيدًا من التمويل من الكونغرس.

وتلقى حوالي 261 مليون أميركي جرعة لقاح واحدة على الأقل ضد "كوفيد-19"، لكن 108 ملايين فقط تلقوا جرعة معززة.