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مصر تبحث إرسال مفتشين لفحص القمح في الموانئ الأوكرانية

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حقول القمح في أوكرانيا (شترستوك)
حقول القمح في أوكرانيا
اقتصاد مصر

مصر تبحث إرسال مفتشين لفحص القمح في الموانئ الأوكرانية

مصر ألغت عقوداً لإجمالي 240 ألف طن من القمح الأوكراني لم يتم تحميلها بسبب الحرب

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار، إن مصر ستبحث إرسال مفتشين لفحص القمح المقرر إرساله إليها من الموانئ الأوكرانية بمناطق الصراع.

وقال مصدران مطلعان إن مصر ألغت عقودا لإجمالي 240 ألف طن من القمح الأوكراني تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر لتسليم فبراير/ شباط ومارس/ آذار لكن لم يتم تحميلها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق رويترز.

وعادة ما ترسل الحكومة مفتشين من الحجر الزراعي لفحص الشحنات في ميناء المنشأ قبل إبحار السفن.

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وباتت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد بشدة على القمح الروسي والأوكراني في السنوات القليلة الماضية.

وألقى غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط بظلال من الشك على واردات مصر من القمح التي يذهب بعضها للخبز الحكومي المدعم.

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