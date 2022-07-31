البنك المركزي المصري: المعروض النقدي يرتفع 23.4% على أساس سنوي خلال يونيو

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو/حزيران.

وبلغ المعروض النقدي 6.61 تريليون جنيه مصري (349 مليار دولار) ارتفاعا من 5.35 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

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يذكر أن البنك المركزي المصري في بيان، قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.