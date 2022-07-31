الصين: مشروع قانون الرقائق الأميركية سيعطل التجارة العالمية
التشريع الأميركي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة
قالت وزارة التجارة الصينية، إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأميركي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين، ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن التشريع الأميركي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأميركي.
وقال البيان إنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأميركي وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة.
وأشار البيان إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.
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