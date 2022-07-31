بسبب التضخم ومخاوف الركود.. شحنات الهواتف الذكية حول العالم تتقلّص

انخفضت شحنات الهواتف الذكية حول العالم إلى أدنى رقم فصلي لها في عامين، وسط تراجع ثقة المستهلكين مع ازدياد التضخم ومخاوف الركود.

وكشفت البيانات الصادرة عن شركة Canalys وشركة أبحاث الهواتف الذكية Counterpoint، أنَّ الربع الثاني شهد انخفاضاً بنسبة 9% في شحنات الهواتف الذكية إلى نحو 290 مليون وحدة تم شحنها.

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يشار إلى أن شركة "سامسونغ إلكترونيكس" ظلّت الرائدة في السوق تتصدر المركز الأول بنحو 62 مليون وحدة، بينما احتلت شركة "أبل" المركز الثاني، تليها Xiaomi وOppo وVivo.