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تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا غدا

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موانئ القمح في أوكرانيا (شترستوك)
موانئ القمح في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا غدا

مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير

دبي - العربية.نت

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قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن هناك احتمالا كبيرا لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير من الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين.

وأضاف إبراهيم قالين "لو اكتملت كل التفاصيل بحلول الغد، سيكون هناك احتمال كبير فيما يبدو لأن تغادر أول سفينة الميناء غدا... سنرى سفنا تغادر الموانئ في اليوم التالي على أبعد تقدير".

وأضاف للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريبا جدا، وفق ما نقلته رويترز.

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وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الغزو الروسي.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها. وتلقي موسكو باللوم على أوكرانيا في توقف الشحنات بسبب تلغيم مياه الموانئ.

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