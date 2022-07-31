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زيلينسكي: حصاد أوكرانيا من الحبوب قد يكون نصف الكمية المعتادة

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روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: حصاد أوكرانيا من الحبوب قد يكون نصف الكمية المعتادة

إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25% هذا العام

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن حصاد أوكرانيا من الحبوب قد يكون نصف المعتاد هذا العام، بسبب الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر: "هدفنا الرئيسي هو منع أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الغزو الروسي.. لا تزال الحبوب تجد طريقة لتسليمها".

وفي يونيو الماضي، قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، إن محصول الحبوب في العام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن، فيما بلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن.

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وأشار فيسوتسكي إلى أن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25% هذا العام.

وأضاف في إفادة صحافية، أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن، موضحاً أن محصول القمح سيتراوح بين 17 مليون طن و 20 مليون طن.

وكان الرئيس الأوكراني أكد أن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، وأن لديها فرصة أيضاً لبيع المحصول الحالي.

كما أضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا.

يذكر أن أوكرانيا وروسيا وقعتا في إسطنبول اتفاقاً "تاريخياً" برعاية تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود.

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