قبل إعلانه رسمياً.. وزير مالية هونغ كونغ يكشف تدهور الناتج المحلي الإجمالي

كتب وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان مو بو في مدونته اليوم الأحد، أن الدولة المدينة ستعلن غداً الاثنين عن انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي على أساس سنوي، على الرغم من تحسن الاقتصاد مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال بول تشان مو بو إن صادرات المدينة واستهلاكها واستثماراتها تأثرت جميعها في الربع الثاني من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

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وبحسب وزير المالية، فإن حكومة المدينة "ستراجع حتما توقعاتها للعام بأكمله في منتصف الشهر المقبل، وسط تدهور الاقتصاد العالمي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".

تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات هونغ كونغ في يونيو بنسبة 6.4% عن العام السابق، مع انخفاض الشحنات إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، مقارنة مع زيادة في العام 2021، وفقاً لبيان الأسبوع الماضي.

وقال بول تشان مو بو: "على الرغم من أن اقتصاد هونغ كونغ يواجه الكثير من الشكوك، إلا أنني ما زلت على ثقة تامة في التنمية المستقبلية".