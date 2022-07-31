وزير الزراعة السعودي: تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عن صدور توجيه بالموافقة على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

وقال الوزير الفضلي، إن الموافقة على ميزانية الخطة الخمسية تشمل 1335 مشروعا التي تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة الخمسية الرأسمالية لقطاع المياه.

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وأضاف أن هذه الموافقة تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة لقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول الأمر الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ويحقق أهداف الوزارة في سبيل العمل على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها؛ ويصون البيئة؛ ويوفر إمداداً آمناً، وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ وذلك وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".