الرئيس الجزائري يعلن إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس
قال إن التحاقنا بمجموعة بريكس سيبعدنا عن تجاذب القطبين
أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد إمكان انضمام الجزائر إلى دول مجموعة بريكس التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وقال تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية إن مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"، معتبرا أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن "تجاذب القطبين".
وشدد على ضرورة عدم "استباق الأحداث" في هذا الإطار، مضيفا "لكن إن شاء الله تكون هنالك أخبار سارة".
وأكد تبون أن "الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة بريكس".
وسبق أن شارك تبون في قمة بريكس عبر الفيديو نهاية يونيو/حزيران.
وتحدث تبون وقتذاك عن "مقاربة الجزائر حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
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