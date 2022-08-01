رئيس بنك VTB: بنوك روسيا تحتاج سنوات لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها

قالت وكالة "تاس" للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن أندريه كوستين رئيس ثاني أكبر بنك في روسيا، إن البنوك الروسية ستحتاج بين 7 و10 أعوام لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها الأجنبية.

وجمدت الدول الغربية أصولا لبعض أكبر بنوك روسيا في إطار عقوبات شاملة تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، الذي تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة"، وفق رويترز.

مادة اعلانية

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لبنك VTB، أندري كوستين، إن 75% من قطاع البنوك الروسي تأثر بالعقوبات التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضحا أن مليارات الدولارات ومليارات اليوروهات تم تجميدها في بريطانيا وألمانيا وأميركا.

وأضاف كوستين: "قطاع البنوك الروسي كان من أوائل القطاعات التي فرضت عليها العقوبات من قبل الدول الغربية، ولكنني أستطيع أن أقول إن أداء الاقتصاد الروسي يعتبر أفضل مما توقعناه في الثلاثة أشهر الماضية".

وتوقع كوستين أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تتراوح بين 5% و6%، وأن يتراوح التضخم بين 15% و 16%.