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ستاندرد آند بورز تحذر من خسارة البنوك الصينية 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

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اقتصاد الصين

ستاندرد آند بورز تحذر من خسارة البنوك الصينية 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

%6 من القروض العقارية في الصين معرضة لخطر التعثر

دبي - العربية.نت

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حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" من تعرض البنوك الصينية لخسائر بقيمة 350 مليار دولار بسبب مخاطر الرهون العقارية.

وقالت الوكالة إن نحو 6% من القروض العقارية معرضة لخطر التعثر، بينما أشار "دويتشه بنك" إلى أن ما يقل عن 7% من الحاصلين على قروض لشراء منازل قد يتوقفون عن السداد.

كما توقعت "ستاندرد آند بورز" أن تنخفض مبيعات المنازل في الصين بنسبة تصل إلى 33% هذا العام وسط إحجام الأفراد عن الحصول على القروض العقارية، الأمر الذي يزيد من الضغط على سيولة المطورين المتعثرين ويؤدي إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد.

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