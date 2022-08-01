ستاندرد آند بورز تحذر من خسارة البنوك الصينية 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" من تعرض البنوك الصينية لخسائر بقيمة 350 مليار دولار بسبب مخاطر الرهون العقارية.

وقالت الوكالة إن نحو 6% من القروض العقارية معرضة لخطر التعثر، بينما أشار "دويتشه بنك" إلى أن ما يقل عن 7% من الحاصلين على قروض لشراء منازل قد يتوقفون عن السداد.

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كما توقعت "ستاندرد آند بورز" أن تنخفض مبيعات المنازل في الصين بنسبة تصل إلى 33% هذا العام وسط إحجام الأفراد عن الحصول على القروض العقارية، الأمر الذي يزيد من الضغط على سيولة المطورين المتعثرين ويؤدي إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد.