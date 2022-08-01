اقتصاد الصين
ستاندرد آند بورز تحذر من خسارة البنوك الصينية 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات
%6 من القروض العقارية في الصين معرضة لخطر التعثر
حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" من تعرض البنوك الصينية لخسائر بقيمة 350 مليار دولار بسبب مخاطر الرهون العقارية.
وقالت الوكالة إن نحو 6% من القروض العقارية معرضة لخطر التعثر، بينما أشار "دويتشه بنك" إلى أن ما يقل عن 7% من الحاصلين على قروض لشراء منازل قد يتوقفون عن السداد.
مادة اعلانية
كما توقعت "ستاندرد آند بورز" أن تنخفض مبيعات المنازل في الصين بنسبة تصل إلى 33% هذا العام وسط إحجام الأفراد عن الحصول على القروض العقارية، الأمر الذي يزيد من الضغط على سيولة المطورين المتعثرين ويؤدي إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد.
اقرأ أيضاً
-
نماء للكيماويات للعربية: تراجع المواد الخام بـ30% بالنصف الأول مع ارتفاع أسعار المنتج%60 من المبيعات في الأسواق القريبة قصص اقتصادية
-
نشاط التصنيع في منطقة اليورو ينكمش لأول مرة منذ عامينمؤشر الطلبيات الجديدة يسجل أدنى قراءة منذ أزمة الدين عام 2012، باستثناء أشهر الإغلاق خلال جائحة كورونا اقتصاد
-
الكرملين: من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا في ظل العقوباتروسيا: العقوبات تمنع الحصول على قطع غيار لإصلاح نورد ستريم 1 طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية